Aosta: Palaindoor requisito, quando la malattia ruba il posto al benessere psico-fisico

"Una tegola sulla testa"; "Un fulmine in un cielo già rannuvolato da tanti altri guai"; "Una mazzata da cui forse non ci riprendiamo più". Sono solo alcuni dei commenti di responsabili di Asd e società sportive valdostane alla notizia del provvedimento amministrativo di emergenza, leggasi requisizione, disposto dalla Protezione civile per l'utilizzo del Palaindoor 'Mario Acerbi' di Aosta come centro per la somministrazione dei vaccini Covid. Requisizione che impone, da lunedì 8 febbraio, lo sgombero immediato dell'immobile ovvero la chiusura delle palestre dove associazioni e società sportive svolgono le loro attività e i loro corsi. Chiusura che potrebbe protarsi per mesi e che per più di un ente significherebbe cessazione definitiva.

Ad oggi l'unica presa di posizione politica nei confronti del provvedimento (tranne quella del sindaco di Aosta, Gianni Nuti, che nel prendere atto della situazione ha anche assicurato di essere alla ricerca di soluzioni alternative per impedire lo stop delle attività sportive) è stata quella della Lega VdA: "Con tutti gli immobili inutilizzati di cui l'Amministrazione regionale dispone e che possono essere destinati alla vaccinazione si sceglie di utilizzare la struttura del Palaindoor a tale scopo - si legge in una nota della segreteria regionale - un gesto che dimostra il fatto che, chi governa la Regione, non abbia la men che minima idea di cosa stia facendo".

La situazione del Palaindoor - prosegue il comunicato - che non è ad oggi ancora in possesso del Certificato di prevenzione incendi, è stata denunciata dalla Lega in Consiglio comunale ad Aosta sin dal 2015 presentando numerose iniziative. Nonostante ciò, nulla è stato fatto e siamo arrivati alla gravissima situazione odierna".

Quanto alla struttura, basta elencarne i numeri aggiornati al dicembre 2019 (dalla relazione dell'associazione Assva che la gestisce) per capire l'importanza che riveste nel settore del benessere psico-fisico dei valdostani: dieci palestre per altrettante discipline sportive, utilizzate da 2.179 persone nel 2019. Dieci realtà tra sezioni locali di Federazioni, Enti di promozione sportiva e associazioni Asd che hanno fatto del fabbricato in regione Tzamberlet la loro 'casa' dalla quale stanno per essere sfrattati.