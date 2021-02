Jusqu'au 15 février 2021, les cinéphiles du monde entier auront accès à tous les films de cette 11e édition du premier festival du cinéma français en ligne. Le festival de Unifrance a pour objectif de faire découvrir de jeunes réalisateurs français et permet aux internautes du monde entier de partager leur amour du cinéma français.

Dix longs métrages et dix courts métrages sont en compétition, dont deux longs métrages belges et un court métrage. Les internautes sont invités à noter tous les films et à laisser leurs commentaires sur le site.

La sélection compte également hors-compétition un film suisse, un long et un court-métrage canadiens, une section jeune public, une section réalité virtuelle et des films de patrimoine.

Cette année le jury international comprendra également un grand réalisateur italien, Gianfranco Rosi, en compagnie de Monia Chokri, Franco Lolli, Mounia Meddour et Rosalie Varda. Ils sont disponibles sur la plateforme myFrenchFilmFestival.com dans le monde entier. Le festival est également disponible sur près de cinquante autres plateformes partenaires, selon les pays, dont l'app Apple TV. (ANSA).