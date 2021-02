IL POUSSA CAFE @E SE RENZI...@ DISPACCIO 1 FEBBRAIO

E se Renzi proponesse al fotofinish un nome gradito al PD in alternativa a Conte, in cambio di un rientro nel suo vecchio partito? In tal caso questa crisi sarebbe stata aperta da Renzi per salvare se stesso e i suoi all’oblio di Italia Viva alle prossime elezioni. - Eliminerebbe Conte riportando il governo al PD - Manderebbe a casa i 5S, che avevano mandato a casa lui (vendetta tremenda vendetta) - Salverebbe i suoi fedelissimi - Dimostrerebbe al PD di essere spregiudicato ma efficace, in grado di guidare il partito (pure da fuori) in tempi difficili, qualora la destra vincesse le prossime elezioni. (FELICE VECCHIONE)