Sì alle aree di addestramento cani da caccia

Attesa dal mondo venatorio valdostano e dagli allevatori di segugi e bracchi, è stata approvata dalla Giunta regionale, per il periodo febbraio 2021 - dicembre 2025, l'istituzione di un’area per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia a Quart, in località Fonteil e di un’area di sgambamento per cuccioli e cuccioloni (principalmente segugi e bracchi) in frazione Fontaine a Challand-Saint-Anselme.

La Regione ha anche rinnovato l’istituzione dell’area per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nel territorio di Saint-Pierre. La gestione delle aree di addestramento è stata affidata all'Unione Segugisti Valle d'Aosta-Usva.