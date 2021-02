Piano da quasi 630 milioni di euro per sviluppo Cva

"L'idroelettrico e altre fonti rinnovabili, così come le progettualità legate all'idrogeno, sono il core business dell'attività della nostra società partecipata, che dobbiamo tenerci stretta per la sua importanza per l'economia valdostana". Lo ha detto l'assessore regionale alle Partecipate, Luciano Caveri, introducendo la presentazione del Piano strategico di Cva durante la riunione della Giunta regionale.

"Tenevo a condividere con la Giunta questo Piano di Cva - ha commentato Caveri - che mostra le linee di sviluppo dei prossimi anni, che è del tutto coerente con una visione "green" nella logica della decarbonizzazione. Bisogna essere competitivi su di un mercato molto complesso, sapendo che nel 2029 scadranno le concessioni delle nostre centrali".

Le priorità sulle quali si focalizza il piano industriale del gruppo idroelettrico Cva sono sei: oltre agli interventi su concessioni idroelettriche e crescita nella produzione di energia da altre fonti rinnovabili, la creazione di una business unit dedicata all'efficienza energetica, investimenti nella rete di distribuzione, la definizione di un nuovo piano commerciale e lo sviluppo delle attività di open innovation.

"Cva vuole porsi come protagonista nel decennio di transizione energetica nel quale stiamo entrando - è intervenuto l'amministratore delegato di Cva, Enrico De Girolamo - rafforzando il proprio posizionamento a livello nazionale, e confermando il proprio ruolo chiave nel rilancio dell'economia regionale, anche attraverso una particolare attenzione al territorio e al suo processo di decarbonizzazione, con un occhio puntato all'idrogeno verde".