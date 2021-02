Donnas: Minoranza chiede ‘Lavori Consiglio possano essere seguiti dai cittadini’

in considerazione del fatto che durante il periodo emergenziale, nonostante le sedute consiliari siano state convocate tramite invito di convocazione ed avviso pubblico nelle bacheche cittadine in "videoconferenza", il Comune di Donnas è tra i pochi che non ha attivato la trasmissione in streaming, in diretta sul sito web del Comune o in diretta facebook (il Comune tempo fa ha provveduto ad acquistare tutto il necessario) e neppure alla diffusione, successivamente della seduta, della registrazione integrale della seduta sul sito istituzionale (registrazione prevista attraverso l'applicativo utilizzato GoToMeeting a costo 0).

Partendo dal presupposto che le norme imperative e quindi anche lo stesso Statuto del Comune di Donnas stabiliscono che le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, e che infatti fin dai tempi dello scoppio della pandemia lo Stato, ha introdotto l'obbligo, per i Comuni che svolgono le sedute dei consigli comunali in modalità “da remoto”, anche in assenza di apposita regolamentazione, di dare opportuna pubblicità alle sedute, ciò significa trasmettere in diretta streaming, sul sito web del Comune o su facebook le sedute consiliari, oppure registrarle e renderle disponibili successivamente sul sito web del Comune.

L'obiettivo del legislatore ed anche il nostro, proponendo una mozione in tal senso, era chiaramente quello di garantire la partecipazione e la puntuale informazione del cittadino, tutelando nel contempo la salute, evitando possibili situazioni di esposizione al virus. Ciò nonostante la "nuova" amministrazione, sebbene nel programma dichiarava lei stessa di voler potenziare gli strumenti di comunicazione "per poter far sapere ai cittadini le cose che facciamo", ha bocciato, con un evidente visione oscurantista, la nostra richiesta.

La componente di sinistra ha dichiarato attraverso Maurizio Pitti che "lo streaming è uno strumento meno democratico di quanto si possa immaginare, in quanto rischia di allontanare i cittadini dalle aule consiliari, inoltre chi non ha accesso ad internet non può accedervi". Gli ha fatto eco Annie Binel che ha espresso la propria contrarietà dicendo che "trova inadatto pubblicare i consigli comunali che trattano materie a volte troppo complesse per essere comprese dai cittadini".

A questo ha replicato Anna Jacquemet dicendo che "essendo figlia di un partigiano credo che la democrazia debba essere espletata in tutti i modi possibili e la possibilità di assistere anche da remoto ai consigli permette soprattutto ai cittadini di valutare chi si ha votato, controllare l'attività amministrativa e contribuire alle scelte pubbliche, e che quindi, ogni organizzazione democratica lo dovrebbe adottare".

Ha concluso Fabio Marra dicendo "molti cittadini si sono allontanati dalla res pubblica, convinti che il loro voto non conti nulla, la partecipazione elettorale è ai minimi termini, l'amministrazione è percepita come casta privilegiata e corrotta eppure c'è ancora chi si ostina a mettere dei paletti, ad allontanare le persone, stupisce che siano le stesse che poi ci dicono che siamo a rischio di deriva autoritaria".

IMPEGNO A SOLLECITARE E A CONTRIBUIRE ALL'ACQUISTO DI UN ECOGRAFO PORTATILE DA CONSEGNARE ALLA USCA

In considerazione del fatto che l'epidemia da COVID-19 continua a mantenere numeri di contagio significativi e che una diagnosi precoce di infezioni polmonari diventa importante per un decorso positivo della malattia e per evitare, laddove possibile ricoveri ospedalieri, ci è stato segnalato che l'utilizzo di un ecografo portatile risulterebbe essere uno degli strumenti più efficaci sia per la diagnosi che per il monitoraggio delle patologie polmonari. Uno strumento che è risultato molto utile e maneggevole per aiutare i sanitari operanti all’interno delle USCA a diagnosticare e a monitorare la polmonite interstiziale in pazienti affetti da COVID e seguiti a domicilio. Per questo motivo e seguendo l'esempio di altre amministrazioni comunali abbiamo chiesto alla maggioranza di valutare la possibilità di acquistare, anche coinvolgendo eventualmente altre amministrazione comunali dell'Unitè de Communes “Mont Rose”, un ecografo portatile da donare alla Unità Sanitaria di Continuità Assistenziale operante presso il Poliambulatorio di Donnas. A tale richiesta hanno risposto Paola Vallomy ed il Sindaco respingendo la proposta in quanto, a loro avviso, non risulterebbe realizzabile in relazione alle DGR 185 del marzo 2020 e 1114 del novembre 2020.

IMPEGNO AD INSTALLARE COLONNINE DI RICARICA PER BICICLETTE ELETTRICHE

A ottobre 2020 il consigliere Daniele Nicco portava all'attenzione della maggioranza la possibilità, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 8/2020 (D.G.R. n°746 del 7 agosto 2020), di ottenere importanti contributi al fine di poter installare delle colonnine di ricarica per biciclette elettrice in paese. In considerazione del fatto che i contributi sarebbero stati erogati in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande e che molte amministrazioni valdostane, avevano già fatto domanda, il nostro gruppo ha presentato una mozione per verificare la concreta volontà dell'amministrazione. La nostra proposta è stata accettata, con l'impegno di ragguagliare sul proseguo l'intero consiglio, nella speranza che nel frattempo i soldi non siano finiti.

SCIOGLIMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE CON PONT-SAINT-MARTIN

Nell'anno 2015 le amministrazioni di Donnas e Pont-Saint-Martin avevano espresso la volontà di gestire funzioni e servizi in forma associata con lo scopo di fare di più con meno soldi. Un soluzione, quella di avere funzioni e servizi unici rimasta per lo più sulla carta, ma che aveva comunque permesso, come ha detto il Sindaco in premessa, di far crescere alcune professionalità e che, cosa non da poco, aveva portato il Comune di Donnas, a risparmiare ben oltre 50 mila euro l'anno. Diversamente, oggi in Consiglio, il Sindaco ha comunicato di aver cambiato idea ed è stato proposto un dietrofront. La proposta, approvata poi con i soli voti della maggioranza, ha quindi "separato" nuovamente i due comuni come lo erano prima del 2015, una scelta incomprensibile vista l'attuale situazione di crisi. Cittadini e privati stentano ad arrivare a fine mese ed invece il Comune in pochi mesi, prima aumenta le indennità ed ora incrementa di altri 50 mila euro le spese correnti. Tutti soldi che noi crediamo il Comune avrebbe dovuto spendere diversamente visto lo stato di crisi in cui versano i cittadini e le attività economiche di Donnas.

I Consiglieri comunali di Donnas Domani Anna Jacquemet, Daniele Nicco, Fabio Marra, Jael Bosonin.