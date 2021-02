CORSO H.A.C.C. P. AGGIORNAMENTO

Il corso HACCP degli addetti al settore alimentare, da effettuare ogni tre anni, è un obbligo, derivante dalla Delibera di Giunta Regionale n. 4197/2004 che detta le regole per la formazione in campo igienico-sanitario. Il corso di aggiornamento affronta alcuni temi pratici quali la redazione del registro allergeni e le procedure per la rintracciabilità degli alimenti e delle materie prime; inoltre il docente è a disposizione per rispondere alle vostre domande in merito agli argomenti di igiene e produzione degli alimenti.

A chi è rivolto

Il corso di aggiornamento è rivolto al personale di tutte le aziende alimentari che si occupano di produzione, preparazione, confezionamento, trasporto, commercio e somministrazione di alimenti quali bar, ristoranti, gelaterie, pizzerie da asporto, gastronomie, panifici, esercizi di vicinato, macellerie etc..

Durata corso : 2 ore

Data & Orario :

Lunedì 22/02/2021: dalle ore 14:00 alle ore 16:00

Costo: € 25,00 per gli Associati a Confcommercio VdA – € 50,00 per i non Associati. Se sei possessore di una tessera “Platino” la formazione sarà gratuita per il Datore di Lavoro o Legale Rappresentante

Docente : Gabriele Scattolin