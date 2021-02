Aosta: Palaindoor 'requisito' dalla Protezione civile che lo trasforma in centro vaccinale

La gara di arrampicata organizzata per il 6 e 7 febbraio sarà la prima e anche l'ultima dell'anno, per il Palaindoor 'Mario Acerbi' di Aosta. Nonostante la gestione scaduta il 31 dicembre scorso sia stata prorogata in via straordinaria sino al 31 marzo, la struttura tra pochi giorni ovvero con due mesi di anticipo chiuderà i battenti a tempo indeterminato e alla porta resteranno le associazioni e società sportive che vi lavorano da diversi anni.

Una doccia fredda per le Asd aostane ma inevitabile, come ha spiegato ad Aostacronaca il sindaco di Aosta, Gianni Nuti: "Comune, Regione e Protezione civile hanno valutato opzioni alternative ma nessun'altra struttura in Aosta e dintorni risulta in grado di soddisfare i requisiti richiesti per un centro vaccinale Covid: possibilità di entrata da un accesso e uscita da un altro; bagni e ampi spazi in quantità a disposizione per molte persone...insomma il Piano Usl prevede 1200 vaccini al giorno per la Valle d'Aosta e pare che solo al Palaindoor opportunamente allestito si potrà raggiungere tale risultato. La Protezione civile ha comunicato nei giorni scorsi l'avvio dell'inter di requisizione temporanea dell'immobile, che dovrà essere organizzato come centro vaccinale entro fine mese".

Quanto ai previsti lavori di adeguamento della struttura, ovvero la realizzazione delle scale antincendio e altre opere minori di messa in sicurezza, il sindaco Nuti spiega che "abbiamo ottenuto dalla Regione uno stanziamento di 150 mila euro e i lavori sono già stati assegnati. Quando il centro vaccinale potrà essere smantellato, le opere urgenti di messa a norma potranno finalmente iniziare". Dovranno necessariamente trascorrere diversi mesi e, conclude Nuti, "stiamo cercando una soluzione alternativa insieme alla Regione..magari anche la realizzazione di palestre prefabbricate temporanee".