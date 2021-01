Cani e gatti piemontesi in cerca di famiglia

Tra i molti amici a quattro zampe di ogni età, taglia, indole e razza, in cerca di casa, segnaliamo con entusiasmo: lo stupendo Alex Nero, mitico incrocio di labrador\boxer, taglia grande, ottimo carattere, sano. Classe 2013, in struttura dal 2015. Va volentieri in automobile. Non ama i gatti. L'operatore di riferimento è Gino: cell. 388 9315858.arcadipieraposta@<wbr></wbr>gmail.com