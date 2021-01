Al via a marzo le domande per il contributo affitto

Sono alcune migliaia i valdostani che chiedono di poter accedere alle provvidenze economiche per il sostegno alla locazione abitativa. L'assessorato regionale delle Poltiche sociali ha reso noto che le domande potranno essere presentate a partire dal mese di marzo, con modalità che verranno comunicate non appena possibile.

Unicamente per coloro che hanno già presentato la domanda per il bando precedente, tutti i martedì del mese di febbraio sarà possibile consegnare, previo appuntamento, eventuali integrazioni/variazioni presso l’ufficio Coordinamento e sostegno abitativo sito in via Promis 2/A ad Aosta.

Al fine di evitare assembramenti gli interessati sono tenuti a prendere appuntamento contattando il numero 0165 273591.

In alternativa è possibile inviare la documentazione in formato pdf al seguente indirizzo mail variazionisostegno@regione.<wbr></wbr>vda.it.