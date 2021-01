VANGELO DELLA DOMENICA: Re Celeste, Consolatore, Spirito di Verità

Vangelo



In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi.

Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui.

Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!».

La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.

Commento al Vangelo



Perché lo spirito impuro riconosce subito Gesù? Perché il male da sempre conosce l'opera di Dio e la combatte. Lo spirito qui sembra essere stupito, quasi si sorprende che Dio sia sceso sulla terra. Che Dio abbia deciso di vincere il male in modo definitivo, mandando il Figlio. Che Dio voglia sottrarre ad uno ad uno i suoi figli al potere del male.

In un commento antico sui salmi (Midrash sui Salmi 8, 2) si racconta che gli angeli in cielo protestano perché Dio sta per dare la Torah ad Israele sul Sinai. Gli angeli chiedono di porre la Legge in cielo, non sulla terra: “Noi siamo santi e puri, e la tua Torah è santa e pura”.

Ma Dio ribatte agli angeli: “È impossibile che la Torah sia messa in pratica da voi, perché presso di voi non esiste né procreazione, né impurità, né morte, né malattia, ma siete tutti santi. Invece nella Torah non si parla d'altro che di cose come queste”.

Dio quindi dona la sua Legge agli uomini sulla terra, affinché nella condizione mortale siano in relazione con lui. E quando viene la pienezza dei tempi non esita a compiere il passo definitivo, in Gesù, nella sua carne.