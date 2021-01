LIBRARTE: Le Miniature dei Fratelli Limbourg

I tre fratelli olandesi Herman, Jean e Pol Limbourg (Nimega, 1380-90 ca.-Digione,1416) divennero celebri soprattutto per le miniature realizzate in stile gotico internazionale. Si trasferirono in Francia dove il ricco duca Jean de Berry (1340-1416) gli commissionò il famoso codice miniato “Le Très Riches Heures du Duc de Berry” (1412-1415).

Iniziato nel 1411, alla morte dei fratelli il libro d'ore rimase incompiuto e terminato da altri miniatori. Si tratta di un'opera riccamente decorata, contenente salmi, preghiere e un calendario dotato di miniature raffinate ed eleganti. Le illustrazioni raffigurano i dodici mesi, in ognuno dei quali fu rappresentato il segno zodiacale. Vennero realizzate tramite uno stile di corte, nel quale si ammirano incantevoli paesaggi dall’aspetto fiabesco, tra cieli azzurri e prati verdeggianti o innevati, castelli e torri, cavalieri, contadini, feste di primavera e giovani eleganti. Le miniature venivano probabilmente eseguite con la lente d’ingrandimento attraverso un minuzioso naturalismo e una tonalità di colori brillanti.

Ci si incanta a osservare i minimi dettagli. Se si pensa che le opere vennero eseguite all'interno di un riquadro di soli cm. 14x22, sembra quasi impossibile riuscire a ottenere un risultato così particolareggiato dalla piccola stellina al filo d'erba.