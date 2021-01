Pont St Martin: 111esima edizione Storico Carnevale 2021 all’insegna della comunanza

L'Insulae - Associazione Rioni di Pont Saint Martin, racchiude in sé tutte le Insulae del paese, le quali durante il Carnevale e le settimane che lo precedono, rifacendosi ai fasti dell'Impero Romano, a cui il paese deve il Ponte Bimillenario, addobbano l’intero territorio comunale con bandiere, colonne, templi e raffigurazioni storiche, creano manifestazioni gastronomiche e inoltre realizzano con oltre 1000 figuranti grandi sfilate romane durante la manifestazione, e sono i protagonisti della storica corsa delle bighe.

I Rioni sono il motore e l'anima pulsante della conosciutissima manifestazione carnevalesca poiché oltre al grandissimo impegno nella ricreazione dell'epoca romana, e l’impegno che hanno per partecipare alle sfilate dei gruppi mascherati e dei carri allegorici creano condivisione e socialità, linfa vitale del nostro Comune e dei Comuni limitrofi.

Per la 111° edizione dello Storico Carnevale di Pont Saint Martin i Rioni consci del momento difficile che tutti noi stiamo passando a causa della pandemia, cercheranno di rallegrare gli animi addobbando la via principale del paese, abbandonando per un anno le divisioni in quartieri, per dare un segno di unione imbandiereranno insieme la via centrale di Pont Saint Martin.

Un piccolo segno di unione e di normalità che cercheremo di lasciare durante il periodo carnevalesco, poiché qualunque cosa succeda lo spirito dei Rioni e la tradizione,dello Storico Carnevale di Pont Saint Martin non potranno mai essere scalfiti.