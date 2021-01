Sindaci valdostani, 'liberare primi cittadini da responsabilità che sono di altri'

"Occorre riformare prima possibile il Testo unico degli enti Locali-Tuel, per liberare i sindaci dal peso di responsabilità non proprie": Così la delegazione Anci del Consiglio degli enti locali della Valle d’Aosta-Celva, che aderisce all’appello promosso dall’Associazione nazionale dei Comuni. L’iniziativa nasce dopo la condanna del sindaco di Torino, Chiara Appendino, per i fatti avvenuti in piazza San Carlo durante la finale di Champions League del 3 giugno 2017, quando 1600 persone rimasero ferite e due donne morirono poi in ospedale per le lesioni subite.

Franco Manes, presidente del Celva, è netto: "Nel rispetto del lavoro della magistratura, troppo spesso i sindaci rispondono personalmente e penalmente, per valutazioni non ascrivibili alle loro competenze. Questo perché il complesso normativo è di difficile applicazione, confuso, contradditorio e incomprensibile. Sui primi cittadini ricadono responsabilità enormi, anche rispetto a circostanze dove non abbiamo autorità. Noi sindaci di montagna lo sappiamo fin troppo bene".

Per questo motivo, prosegue Manes, "è necessaria una serie modifica del Testo unico degli enti locali, altrimenti non avremo più nessuno disposto ad assumere la carica di primo cittadino".

Il vertice del Celva chiede "a tutti i colleghi sindaci valdostani di aderire a questa iniziativa, attraverso l’apposito modulo che è stato trasmesso. Dobbiamo dare un segnale forte, a livello nazionale, per cambiare le cose".