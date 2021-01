Ouvertes inscriptions Cervino CineMountain festival

Le Cervino CineMountain, le plus haut festival de films de montagne du monde, revient avec sa 24e édition du 31 juillet au 8 août 2021 à Breuil-Cervinia et Valtournenche. Cette année aussi , attribuera l'Oscar du cinéma de montagne, le Grand Prix des Festivals - Conseil de la Vallée, sélectionné parmi les films lauréats des plus importants festivals internationaux de cinéma appartenant au circuit International Alliance for Mountain Film: de Trente à Katmandou, en passant par les festivals les plus importantes aux 4 coins du globe.

L'appel est officiellement ouvert aux producteurs et cinéastes qui pourront enregistrer leurs films sur la plateforme https://filmfreeway.com/CERVINOCINEMOUNTAIN) d'ici le 6 juin.

Les films, sélectionnés par un comité présidé par Gianluca Rossi, sont répartis en deux catégories en compétition, jugés par une équipe internationale composée de réalisateurs, critiques, grimpeurs, acteurs, écrivains liés au monde du cinéma et de la montagne: Grand Prix des Festivals - Conseil de la Vallée, déjà cité, et le Concours International qui décernera les prix suivants: Prix Cai pour le meilleur film d'alpinisme; Prix ;;Montagne d'Italia pour meilleur film italien; Prix ;;Montagne Tout Court pour le meilleur court métrage; Prix ;;du Public. Et enfin, le Kids Award revient cette année, dédié au film d'animation qui aura conquis le jeune public. (ANSA).