CNA VdA distribuisce gratis gel disinfettante e mascherine

Gli uffici della Cna in corso Lancieri ad Aosta

Prosegue incessante, negli uffici della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa-Cna di Aosta, la distribuzione gratuita agli artigiani valdostani di taniche da 5 litri di gel disinfettante e di mascherine chirurgiche e mascherine FFp2.

Gli uffici in corso Lancieri 11/F ad Aosta sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì

con orario dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17. Per ulteriori informazioni, te 0165.31587 (risponditore automatico in orario ufficio)

Email: info[at]cna.ao.it