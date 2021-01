Info consumatori |

Salute, Dottori.it individua cinque nuovi trend del settore medico

Il 2020 ha cambiato profondamente l’attenzione alla sfera della salute e il modo di approcciarsi ai servizi sanitari, il rapporto medico-paziente, la percezione della malattia e il modo di affrontarla

Dottori.it, sito e app per la prenotazione di visite specialistiche, ha individuato cinque tendenze emerse durante gli ultimi mesi, che caratterizzeranno in futuro l’approccio alla medicina e alla salute, passando inevitabilmente dal digitale. Il primo trend riguarda i più giovani: secondo l’analisi di dottori.it è cresciuta la consapevolezza e l’attenzione alla salute anche da parte di ragazzi e ragazze con età compresa tra i 18 e i 24 anni. Nel 2020, infatti, sul portale si è registrato un raddoppiamento delle prenotazioni di visite mediche da parte di questo target. Tendenza confermata anche nel primo mese del 2021, in cui emerge un importante aumento (+110%) di prenotazioni da parte della stessa categoria di utenti rispetto a gennaio 2020. La visita si fa da casa Nonostante il comparto medico fosse tra i più restii a sfruttare l’online, proprio la pandemia ha dato un’importante accelerazione al processo di digitalizzazione della sanità in Italia. Secondo le recenti stime di dottori.it, nel 2021 tra il 20% e il 30% dei medici offriranno la possibilità di realizzare una visita in teleconsulto. Per quanto riguarda l’anno appena concluso è emerso che, per ora, le categorie più inclini ad utilizzare questo nuovo strumento sono stati psicologi (19%) e dietisti (14%). Anche i medici hanno iniziato a esplorare le opportunità offerte dalle grandi platee di followers raggiungibili sui canali social. Con l’uso di video, spesso di taglio leggero, immagini e interviste, gli specialisti della salute hanno deciso di mettere a disposizione consigli e informazioni utili. Chiusi in casa e costretti ad affrontare nuove difficoltà, la salute psicologica ha assunto quanto mai prima un ruolo fondamentale. Secondo dottori.it nel 2020 le prenotazioni di visite psicologiche sono aumentate del 25% rispetto all’anno precedente. Infine l’app ha rilevato che, in generale, tutta l’esperienza medica si sposta sempre più online. Dalla ricerca del medico alla prenotazione delle prestazioni, dalla visita vera e propria a distanza fino al pagamento. In tutti i casi in cui lo specialista stabilisce di poter utilizzare il teleconsulto, visitando il paziente da remoto, l’incontro con il dottore avviene online e tutti gli aspetti burocratici (prescrizioni, referti e fatture) vengono gestiti sui canali digitali.

Bruno Albertinelli