Assessora Minelli, 'possibile anticipare lavori su ferrovia Aosta-Arvier'

Nel tratto ferroviario Aosta-Arvier i lavori di manutenzione straordinaria potrebbero essere anticipati rispetto all'intervento sull'intera linea fino a Pré-Saint-Didier.

Lo sostiene l'assessora regionale ai Trasporti, Chiara Minelli, secondo la quale dal sopralluogo tecnico effettuato la scorsa settimana con i dirigenti della società ferroviaria "è emerso che l'intervento sulla tratta Aosta/Arvier potrebbe essere anticipato rispetto all'intervento complessivo sull'intera linea, con un costo di circa un quarto di quello complessivo. È una prospettiva su cui Rfi farà ora le sue valutazioni tecniche ed economiche".

Secondo quanto riferito da Minelli nell'aula del Consiglio Valle in risposta a un'interpellanza del gruppo Pour l'Autonomie (relatore Marco Carrel) "la disponibilità di Rfi ad un intervento parziale in tempi brevi è però condizionata dalla necessità, che loro considerano vincolante, di avere comunque garanzie sulla possibilità di copertura finanziaria per l'intervento complessivo sulla linea. Questo vincolo è il principale ostacolo da superare".