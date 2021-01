Oltre cento aziende valdostane divorate dall’usura

L’allarme è stato rilanciato oggi da Confcommercio-Fipe VdA che riprende i dati di un rapporto pubblicato nei giorni scorsi anche dal Corriere della sera dal quale emerge che oltre cento aziende sono strangolate dagli strozzini. Un dato allarmante aumentato di quasi il 15% durante la pandemia.

Adriano Valieri (sn) e Graziano Dominidiato, Pres. e Direttore Gen. di Concommercio VdA preoccupati per crisi aziende

Le risorse finanziarie non date dallo Stato, dalle banche, dalla Regione sono messe a disposizione dalle mafie e dalla criminalità organizzata. Dunque la quota di imprese fortemente a rischio usura, o soggette a tentativi di acquisizione anomala dell'attività, secondo le esperienze dirette degli imprenditori, è pari al 13-14%. Un fenomeno che presenta accentuazioni significative anche in Valle d’Aosta. Gli imprenditori, pur avendo il sostegno delle Forze dell'ordine e delle rispettive associazioni di categoria, dichiara di sentirsi solo di fronte al pericolo di infiltrazioni della criminalità. Ed i dati lo confermano oltre 100 aziende valdostane hanno già il cappio al collo.

E tutto questo mentre la politica giochicchia, temporeggia, si contraddice e lascia al loro destino imprenditori e lavoratori. Scrive Roberto Saviano: “Non è l’imprenditore in sofferenza a cercare il contatto che gli presterà soldi ma, al contrari, viene cercato, e non dal cravattaio violento che applica il 300 per cento di interesse mensile. Si presenta, invece, un imprenditore o una società a proporre alleanze economiche, strategie di evasione fiscale sicura, di ottimizzazione dei costi. E cosa chiede in cambio? Di partecipare all’impresa subito.

Il ‘salvatore’ inizia poi a spingere per aumentare il debito, pretende di rinnovare i locali, rileva pezzi di proprietà per ripagare gli investimenti e ci si trova, in un precipitare di eventi nella morsa dello strizzo”.

Nella situazione descritta da Saviano sarebbe già precipitate oltre 100 aziende, cento famiglie rimaste sul lastrico dopo anni di sacrifici. E questo con buona pace delle lentezze burocratiche e la distanza della politica. E intanto i cravattai e la criminalità organizzata fingono di dare due mani ed un cuore agli imprenditori in difficoltà per l’assenza di liquidità e strozzano le aziende.

E la politica tace. Ma peggio ancora è immobile. I politici lo stipendio d’oro arriva puntuale accreditato in banca indipendentemente da quanto non fatto e dei danni provocati dalla mancanza di decisioni o da decisione confuse e contraddittorie.