In VdA quasi 1800 lavoratori domestici contrattualizzati

Nel 2019 i lavoratori domestici regolari in Valle d’Aosta erano 1.798, valore in costante calo dal 2012 (-12%). Osservando i dati INPS, si nota un maggior numero di badanti (70,7%) rispetto alle colf, con uno scarto crescente negli anni: le badanti sono in crescita dal 2012, mentre dallo stesso periodo le colf sono in costante decrescita. Le richieste di regolarizzazione della sanatoria 2020 effettuate nella regione sono state 97.

Sono alcuni dei principali dati che fotografano il settore, raccolti ed elaborati nel Rapporto annuale sul lavoro domestico 2020, realizzato dall’Osservatorio nazionale DOMINA, con la collaborazione della Fondazione Leone Moressa di Mestre.

Il 51,1% dei domestici proviene dall’Est Europa, le donne sono in netta prevalenza (94,2%) e hanno in media 50,2 anni. L’incidenza degli italiani è consistente (29,6% del totale).

Spesa delle famiglie e impatto economico. Complessivamente, nel 2019, le famiglie della Regione hanno speso 16 milioni di euro per la retribuzione dei lavoratori domestici; la cifra comprende stipendio, contributi e TFR. Il valore aggiunto si aggira attorno a 40 milioni di euro.

Distribuzione territoriale e incentivi. In Valle d’Aosta si registrano 4,2 colf ogni mille abitanti e 13,6 badanti ogni cento anziani (con almeno 80 anni). La Regione finanzia assegni di cura e contributi calcolati in base all’ISEE per sostenere le spese familiari per l’assunzione di un assistenze personale. È inoltre disponibile un registro regionale, per garantire alle famiglie l’assunzione in piena regola della badante.

Prospettive demografiche. Nel 2050 il numero di badanti è destinato ad aumentare. In Valle d’Aosta vivranno 7mila anziani in più (ultra-ottantenni), a fronte di 200 bambini in meno (0-14 anni): la componente anziana sarà più numerosa di quella infantile (13,9% della popolazione contro 13,4%).

