Aosta: Il Comune partecipa al bando Anci 'Fermenti' con Aosta Iacta Est e Palinodie

La Giunta comunale di Aosta ha approvato la delibera che autorizza la domanda di partecipazione all’avviso pubblico 'Fermenti in Comune' dell’Anci, per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori, rivolto a tutti i Comuni italiani, da inviarsi, allo stato, entro il 29 gennaio 2021.

Con la medesima deliberazione la Giunta ha preso atto della costituzione dell’Accordo di partenariato, sottoscritto con le associazioni giovanili 'Aosta Iacta Est' e 'Palinodie', che parteciperanno in co-progettazione alla realizzazione di un progetto denominato #LuogoComune, di cui il Comune di Aosta sarà capofila, con il quale partecipare al bando Anci.



"Con l’avviso, destinato all’utilizzo del riparto destinato agli enti locali del Fondo per le politiche giovanili 2019 - si legge in una nota dell'Amministrazione comunale - l’Anci intende supportare l’avvio o il rafforzamento di azioni positive messe in campo dai giovani per affrontare le cinque 'sfide sociali' ritenute prioritarie per le proprie comunità nell’ambito delle quali saranno finanziate più di 50 progettualità comunali: Uguaglianza per tutti i generi; Inclusione e partecipazione; Formazione e cultura; Spazi, ambiente e territorio; Autonomia, welfare, benessere e salute.



L’associazione di volontariato 'Aosta Iacta est' ha manifestato il proprio interesse a partecipare al progetto attraverso una serie di attività afferenti alle sfide sociali n. 2 “Inclusione e partecipazione” e n. 4 “Spazi, ambiente e territorio”, mentre l’associazione 'Palinodie' intende agire negli ambiti di intervento relativi alla “sfida sociale n. 3 “Formazione e cultura” e n. 1 “Uguaglianza tra i generi”.