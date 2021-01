Senatore Lanièce a Mattarella, 'mio sì a nuovo governo se ci sarà attenzione alla montagna'

"Come rappresentante della Valle d'Aosta auspico una maggiore attenzione per la montagna in un futuro governo, visto che per la nostra realtà ci sono stati degli aspetti critici". Lo ha detto oggi il senatore valdostano Albert Lanièce al termine del colloquio con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nell'ambito delle consultazioni per la formazione del nuovo governo.

"Io mi sono permesso di suggerire al presidente della Repubblica - spiega Lanièce - per superare questa riduzione di sensibilità, di prevedere un maggiore equilibrio di rappresentanza territoriali nella lista dei ministri. Il mio appoggio dipenderà dagli impegni che il governo vorrà prendersi su questo tema".

La posizione di Lanièce risulta non perfettamente allineata a quella del suo gruppo 'Per le Autonomie', che ha dichiarato l'appoggio tout court a un reincarico del premier Conte. "Soprattutto in materia di ristori per le imprese turistico-ricettive di montagna e per la 'fetta' ad esse dedicata nel Recovery Fund, la mia attenzione sarà massima e la fiducia da parte mia è certamente condizionata dai prossimi passi di Conte e del suo esecutivo in questo senso".