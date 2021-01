L'OPINIONE DEL GIORNALISTA ENZO BLESSENT: Giornalisti da scrivania o 'consumatori di scarpe'

"Voci attente lamentano, da tempo, il rischio di un appiattimento dei “giornali fotocopia” o di notiziari tv e radio e siti web sostanzialmente uguali, dove il genere dell’inchiesta e del reportage perdono spazio e qualità a vantaggio di una informazione preconfezionata, “di palazzo”, autoreferenziale, che sempre meno riesce a intercettare la verità delle cose e la vita concreta delle persone, e non sa più cogliere né i fenomeni sociali più gravi né le energie positive che si sprigionano dalla base della società. La crisi dell’editoria rischia di portare a un’informazione costruita nelle redazioni, davanti al computer, ai terminali delle agenzie, sulle reti sociali, senza mai uscire per strada, senza più “consumare le suole delle scarpe”, senza incontrare persone per cercare storie o verificare de visu certe situazioni".

E’ una citazione.

Non è opera mia anche se la condivido pienamente. Anzi: potrebbe pure essere interpretata come un’esternazione. Viene da un pulpito autorevole, Papa Francesco, che così si è espresso in occasione della 55esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Il 23 gennaio scorso. Un intervento che anticipava di un giorno la ricorrenza di San Francesco De Sales, il Patrono dei Giornalisti.

Anch’io arrivo colpevolmente in ritardo, ma come è stata festeggiata questa giornata a livello locale? Quasi nulla. Pochi articoli sul tema. Pochi approfondimenti. Nulla o quasi sui principali organi di informazione (La Stampa, Rai) e mi perdonino gli altri operatori dell’informazione (innovativa e pure importante). Meno male che ci ha pensato Papa Francesco partendo dall’invito che ritroviamo in un brano del Vangelo dove Filippo dice a Natanaele “vieni e vedi”.

Un invito che per il Papa diventa un “suggerimento” a tutti coloro che si occupano di comunicazione a “consumare le suole delle scarpe” per evitare il rischio di un appiattimento delle informazioni. Evitare il rischio dei “giornali fotocopia”, notiziari tv, radio e siti web sostanzialmente tutti uguali dove il genere dell’’inchiesta e del reportage “perdono spazio e qualità a vantaggio di un’informazione preconfezionata, di “palazzo”, autoreferenziale che sempre meno riesce ad intercettare la verità delle cose e la vita concreta delle persone.

Poi il Santo Padre aggiunge - anche il giornalismo, come racconto della realtà, richiede la capacità di andare laddove nessuno va: un muoversi e un desiderio di vedere. Una curiosità, un’apertura, una passione. Dobbiamo dire grazie al coraggio e all’impegno di tanti professionisti – giornalisti, cineoperatori, montatori, registi che spesso lavorano correndo grandi rischi – se oggi conosciamo, ad esempio, la condizione difficile delle minoranze perseguitate in varie parti del mondo od ancor più in questo tempo di pandemia, quelli che hanno accettato l’invito di “andare a vedere”.

C’è, infatti, il rischio di raccontare la pandemia, come in ogni crisi, solo con gli occhi del mondo più ricco, di tenere una “doppia contabilità”. Pensiamo alla questione dei vaccini, come delle cure mediche in genere, al rischio di esclusione delle popolazioni più indigenti.

Chi ci racconterà l’attesa di guarigione nei villaggi più poveri dell’Asia, dell’America Latina e dell’Africa? Così le differenze sociali ed economiche a livello planetario rischiano di segnare l’ordine della distribuzione dei vaccini anti-Covid. Con i poveri sempre ultimi e il diritto alla salute per tutti, affermato in linea di principio, svuotato della sua reale valenza.

Ma anche nel mondo dei più fortunati il dramma sociale delle famiglie scivolate rapidamente nella povertà resta in gran parte nascosto: feriscono e non fanno troppa notizia le persone che, vincendo la vergogna, fanno la fila davanti ai centri Caritas per ricevere un pacco di viveri.- Ed è proprio così. Cioè dal messaggio del Papa emerge pressante l’invito ad andare a vedere, riscoprire l’incontro con le persone, verificare i fatti, perché questo è alla base dello studio della realtà, della comunicazione, dell’informazione.

Non l’uso delle veline di palazzo che creano “giornali fotocopia”. O giornali che riprendono notizie di altri giornali senza preoccuparsi di andare oltre. Approfondire gli avvenimenti, provare a guardarli con uno sguardo diverso. Anche qui, tra noi, nella nostra piccola Vallée proviamo a guardarci attorno.

Quale è lo stato di salute della nostra informazione giornalistica? La provocazione è lanciata. Gli eventuali interventi che ne seguiranno: ben accetti.