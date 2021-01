DOLCISSIMA SENZA NOME

HELP, per un'anima Speciale e Terribilmente bisognosa . Vi prego di leggere tutto....e se potete, di aiutarla Salvare un animale non cambia il mondo, ma cambia il SUO mondo.- Come quegli amori rari e preziosi che vanno conquistati ma che poi sono unici. La breve vita di questa creatura Senza Nome, bella e Dolce come il Sole, dagli occhi ambrati ed ancora fiduciosa verso il Mondo è un INCUBO. Non solo perché vive in un orribile canile in mezzo alle montagne dell'Abruzzo, uno di quei canili senza speranza dove non ci sono adozioni ne volontariato; un canile dove Malattie, Sbranamenti e Freddo mietono vittime Non solo perchè ora, il gelo fra quelle montagne scende anche a meno 10 o peggio Non solo perchè è rinchiusa li da tempo...ma perchè è tripode!!!! Non oso immaginare come possa zampettare su quel pavimento scivoloso ed umido e scivolare, cadere e crearsi dei danni irreparabili soprattutto se vessata e messa "all'angolo" da cani piu' autoritari e forti, essendo lei una dolce Anima sottomessa. Questa è la vita, questa è la selezione dentro questi terribili canili,anche se fa schifo. Non sappiamo quanto MALE le hanno fatto né quanto ne possa ancora provare, nè tantomeno quanto DOLORE ha ancora nella sua Anima Dolce, ma non voglio che RESTI ANCORA NEL BUIO, che il suo ASPETTARE sia solo DISPERAZIONE e sua unica compagna di vita, perchè lei è proprio questo: DISPERAZIONE. Per lei cerco adozione Speciale da Esseri Speciali che APRANO il loro cuore nonostante il suo handicap (che naturalmente solo l'Umano vede...perché come sappiamo il cane lo vive serenamente). Ha 4 anni (tg media intorno ai 18 kg.) ed è sterilizzata Se non si trovasse adozione in tempi brevi, ho la possibilità di un posto in una pensione di mia fiducia nel Nord Italia, ma cercherei disperatamente, delle mamme o papà a distanza per la retta mensile (sino ad adozione) , perchè senza di voi purtroppo, nulla potrei fare

Per info Margherita 3382267382 margheritalogiudice@gmail.com