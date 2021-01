Una firma per sostenere l'imprenditoria valdostana e salvare la Valle d'Aosta tutta

In una regione come la Valle d’Aosta, il turismo non riguarda solo gli albergatori, i negozianti, i gestori di bar e ristoranti, i maestri di sci, le guide, ma è risorsa fondamentale per tutt’intera la nostra comunità che su di essa si regge, senza spesso nemmeno rendersene conto.

L’economia turistica alimenta in maniera diretta e indiretta tutta la nostra filiera produttiva regionale: dall’agricoltura all’artigianato, dai servizi (anche quelli dei professionisti) all’industria (trasporti, impianti a fune). Molto più quindi del 25% del PIL valdostano prodotto dal comparto "alberghi, bar e ristoranti” che da solo impiega nella nostra regione 6.200 persone.



Firmare questa petizione riguarda quindi ogni valdostano, perché il turismo riguarda, da vicino o da meno vicino, ogni valdostano.



Firmate e aiutate a far firmare questa petizione per favore. Il turismo è pronto a ripartire con più forza ed entusiasmo di prima ma in questo momento è il settore più colpito e quello che ha bisogno di maggior tutela nei confronti delle aziende e di tutti quanti i lavoratori del settore. Grazie.

PER FIRMARE PETIZIONE

https://www.change.org/p/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-governo-italiano-salviamo-le-imprese-ed-i-lavoratori-del-turismo-prima-che-sia-troppo-tardi?