L'OPINIONE DI ENRICO FABBRO: Istruzioni (in tempi di saldi): attenti ai soldi, spendete meno e meglio

Curiosate sul messaggio contenuto nei prezzi da 89,99 e 99,99 € invece di indicare 90 e 100 €: cosa si nasconde nella differenza di un centesimo? Prima dell'inizio saldi tenete d'occhio i prodotti da acquistare, troverete spiacevoli sorprese.

Una miope messinscena, sproporzionata al reddito delle famiglie che si rivolta contro gli stessi operatori. Premesso che 20 anni fa, ingresso dell'euro, tutti i prodotti o quasi costavano il prezzo in lire tradotto in €. Oggi anche al negoziante di fiducia non serve alzare i prezzi e praticare sconti irrealistici.

Per ricevere credibilità esponga il cartellino originale (Iva a parte) e non quelli fantasiosi scritti a mano, che eludono le regole di mercato. Un consiglio alle famiglie bisognose di sbarcare il lunario: risparmiate acquistando offerte di beni essenziali in quantità doppia rispetto all'esigenza. Per prodotti testati da Altro Consumo,scegliete con l'analisi dei migliori.

Consultate il web, gli outlets indicando il prodotto 'dove lo trovo a minor prezzo? Attenzione: il giochetto del NOVE VIRGOLA NOVANTANOVE non è convenienza. I prezzi storici del pane confrontano la memoria del potere d'acquisto: anno 1960 lire 140/kg.; 1970 lire 230/kg.; 1980 lire 850/ kg.; 1990 lire 2.100/kg. 2000 lire 4.500/kg; 2015 dal minimo 3 €/kg.

Un jeans viene sbandierato a € 147 (284.632 lire). la ragione? se costa tanto sarà buono. Un negozio normale vende entro i 50€ (41 € prezzo & 9 di IVA ) e se si va al mercato rionale lo si trova "identico all'uso" a meno di 20 €, con o senza strappi alla moda. Una truffa più un inganno fanno una fregatura. Aiuta il raffronto con altri beni, il prezzo storico di un caffè: anno 1960 lire 50; anno 1970 lire 70; anno 1980 lire 250; anno 1990 lire 700; anno 2000 lire 1.400; dal 2001 €;0,70 € a Roma e 1€ a Milano. Una scarpa da ginnastica venduta a 139€ (lire 269'142) o da trekking, varie marche vendute da 109 a 179 €, in saldo a partire da 69,99 e 89,49 € (lire 173'277) è un bel pagare azzardato se vale max da 25 a 45 € (quando tutto è sconto, è in realtà un macello).

Mocassini da 230 a 310 €, non li avete mai pagati da 445 mila a 600 mila lire e quindi troppo anche se scontati del 30%. E così per molti altri articoli d'abbigliamento uomo donna,camice da €149 [lire 288'504] quando mai l'avete pagata 149 mila lire?.

Pochi veri esperti merceologici,chiunque può giudicare se una camicetta cotone da donna, vale159 € (307'867 lire). E il prodotto scontato del 70%,tolta l'Iva del 22% ad € 48 tale,ultimo prezzo di vendita di una camicetta media di quel tipo (lire 93 mila).

I prezzi sulla scatola col buon senso del confronto con articoli che avete già,una camicia Pierre Cardin o Yves St.Laurent. Fate il diavolo dell'avvocato,in questa confusione del NOVE, districatevi tra prezzi che variano già al mutare della domanda e dell'offerta. Smettete di credere siano sinonimo di affare lo paghi meno di quanto costa a noi. Non distraetevi dal vero risparmio nell'acquistare prodotti di qualità da commercianti corretti, competenti, attenti alla concorrenza e che acquistano da Fabbricanti professionali praticanti un marketing filosofico di vendita a prezzi calmierati tutto l'anno evitando ai propri clienti di fare i saldi.

Quando l'offerta è di 499,99 € chiedetevi cosa c'è dietro invece di prezzo a 500 €? Utile il motto dei commercianti più esperti per vendere bene, bisogna saper acquistare bene, pochi lo sanno fare e paga sempre pantalone. Ecco casuali sconti, cessata attività, cambio gestione e classico sconti fino al 50%, ma anche 70-80%, chiedetevi come fanno?

I prezzi da scontare diventano alti quanto è il ricarico applicato, ma ogni prodotto poi diventa talmente "caro" in partenza che i Clienti che lo conoscono non acquistano, pubblicità ingannevole indica lo sconto non il prezzo.

Complice di questa situazione con le anomalie evidenziate è deontologia assente che non limita gli abusi al consumatore.Cosa avrà di magico il NOVE, così invasivo sulla macchina fotografica a 1399,99 €, alla piadina da cinque pezzi a 0,99? Una magia d'imbroglio da stregoni come diceva Totò (quando i saldi non esistevano): se volete lo sconto venite più tardi che aumento il prezzo. A vostra memoria avete mai pagato 10 cent di € (lire 200) una caramella (gr.3,5) di nota marca qualità eucaliptus e non avete mai pagato un chilo di ciliegie di Vignola 15-16 mila lire al Kg,(7-8 € ).

Anche una Fiat 500(1967) pagata 600 mila lire dice qualcosa di utile. Premesso che nei negozi d'alta moda, non siete obbligatI a entrare: in saldo praticano sconti, da 935 a 230 € la giacca. C'è chi si perde in disquisizioni come dire, devo dire, voglio dire senza convincere.

Una moneta è forte quando col centesimo acquisti qualcosa e non che dà fastidio e nessuno lo vuole, la politica del NOVE riassume anche ciò.