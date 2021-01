Medicina per la società e per il rilancio economico e produttivo

Alliance Valdôtaine considera prioritario mettere in sicurezza il sistema sanitario della nostra regione, sia per quanto riguarda l'ospedale che il territorio e ritiene che la nomina del Direttore Generale dell’USL debba segnare un importante snodo per la riorganizzazione e il rilancio del settore.

Per quanto concerne l'Ospedale, a fronte della fragilità di un sistema che si trova nell’impossibilità di separare i pazienti Covid dai pazienti no-Covid, allocandoli in strutture separate e autosufficienti, occorre rivalutare con obiettività e senza pregiudizi la questione ampliamento/nuovo ospedale. Il tempo per adeguare la nostra struttura alle necessità imposte dal Covid è ridotto.

Siamo in un momento dove l’urgenza sanitaria impone decisioni strutturali rapide, che ci consentano di far fronte a questa nuova fase o ad altre situazioni analoghe nel futuro prossimo. Bisogna garantire, per quanto possibile, alla popolazione residente ed extra regionale la presenza di un presidio ospedaliero sicuro e performante, che tenendo separati pazienti e percorsi,consenta di continuare a trattare tutte le patologie non-covid che oggi vengono inevitabilmente trascurate. Le ricadute sarebbero immediatamente positive sulla collocazione della nostra regione nelle fasce di rischio più basse aprendo così scenari favorevoli per l'economia, il turismo e l'immagine verso l'esterno.

Possiamo immaginare la Vallée come un luogo dove rifugiarsi per fare turismo, ma anche per lavorare a distanza,consapevoli della buona funzionalità dei servizi. Alliance ritiene inoltre necessario strutturare la medicina territoriale e renderla pronta per affrontare i flussi turistici e le sfide future, sostenendo allo stesso tempo chi in montagna ci vive,con una risposta alle emergenze e alle urgenze che faccia della Valle d'Aosta un modello da seguire. Il volo notturno per affrontare le patologie tempo dipendenti con efficacia ed efficienza, una organizzazione capillare della continuità assistenziale per sostenere la cronicità sul territorio.

Sono queste le idee e questo l'indirizzo politico al servizio del Sistema sanitario regionale che Alliance Valdôtaine intende esprimere, svolgendo il proprio ruolo e assumendosi le proprie responsabilità, con orgoglio e passione.