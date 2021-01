Due milioni di euro dallo Stato per 41 comuni Valdostani

Circa due milioni di euro per 41 comuni della Valle d’Aosta è quanto ha stanziato l’ultima legge di bilancio dello Stato per piccoli comuni di montagna e delle aree interne del Paese per invertire la tendenza allo spopolamento e favorire la piccola e la media imprenditoria locale.

"Questo provvedimento - spiega Jean Barocco che segue la questione a livello nazionale con l'Uncem, l'Unione nazionale Comuni Montano - è un po' di sostegno alla vitalità dei nostri comuni, delle nostre montagne, per le nostre comunità i nostri piccoli commercianti i nostri piccoli negozi svolgono un ruolo sociale nei nostri territori.Sono risorse che possono generare sviluppo e contrastare la desertificazione commerciale della montagna. Uncem, seguirà da vicino questo dossier anche conseguentemente alla crisi di governo in atto.

Mancano però tra l’altro alcune risposte del Governo, sull’utilizzo dei fondi. Risposte che l’Uncem (Unione nazionale comuni ed Enti Montani) ha sollecitato, affermano il Presidente Nazionale Marco Bussone ed il Consigliere nazionale Jean Barocco, tra le risposte che si attendono dal Governo è sapere se a questi bandi per queste risorse possono concorrere anche bar e ristoranti, così duramente colpiti dalla pandemia.

I comuni e gli enti montani non sono in ritardo, ma per poter terminare la redazione di questi bandi è necessario avere queste risposte, per non disperdere risorse quanto mai necessarie.

Le risorse sono state ripartite in base alla popolazione e sono destinate a finanziare la piccola imprenditoria locale. Ora i comuni devono predisporre i bandi di gara.

"Tra i comuni interessati - commenta Jean Barocco - troviamo tra gli altri, Antey, Challand, Etroubles, Saint-Marcel, Verrayes, Arnad, Courmayeur e gli importi vanno da un massimo di circa 100.000 ad un minimo di 40.000 ciascuno. I comuni Valdostani sono già all’opera per predisporre i bandi, in questo momento di difficoltà anche amministrativa e burocratica per la nomina dei nuovi segretari comunali e dei nuovi ambiti territoriali".