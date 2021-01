L'Hotel 'Col Serena' a Etroubles cerca una nuova, giovane gestione

Ad Etroubles, in una posizione privilegiata rispetto al borgo, sorge l’Hotel Col Serena, sulla sinistra del paese per coloro che arrivando da Aosta si dirigono verso la Svizzera.

"Originariamente la struttura era una falegnameria - racconta Lidia Munier - di proprietà dei miei genitori Giulio Munier e Carlotta Diémoz, i quali negli anni Sessanta con spirito imprenditoriale la trasformarono in albergo. Rimase così fino agli anni Ottanta quando decidemmo di ampliarlo e ristrutturalo per renderlo più consono alle esigenze della clientela. Prima delle attuali restrizioni agli spostamenti, dovuti all’emergenza sanitaria per la pandemia da Coronavirus, il Col Serena aveva una vasta ed affezionata clientela italiana ma anche straniera. Ora la speranza è che l’epidemia scompaia al più presto per poter riprendere il lavoro ai ritmi usuali. D’altro canto le caratteristiche dell’albergo sono tali da permettere di sfruttare al massimo l’attività".