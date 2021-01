Ritrovata la 13enne scomparsa a Courmayeur

Un allontanamento volontario, forse per 'vendicarsi' di una lite con i genitori che le avevano tolto il cellulare per punizione. E' stata ritrovata alle 20,30 circa dai carabinieri, in una località fuori Valle, Gabrielle Morena Silveira, di origini portoghesi, 14 anni fra pochi mesi e residente a Courmayeur, scomparsa dalle 7,30 di questa mattina martedì 26 gennaio. Sta bene ed è di ritorno verso casa.

Questa mattina la ragazzina era uscita di casa ma non era andata a scuola, non ha più fatto ritorno alla sua abitazione e non ha dato notizie di sé. La sua scomparsa era stata denunciata dal padre ai carabinieri e sono scattati immediatamente gli accertamenti del caso. Da controlli incrociati con le immagini delle videocamere di sorveglianza e riscontri sui mezzi di trasporto pubblico Gabrielle Morena è stata rintracciata e fermata da una pattuglia dell'Arma.