Nessun decesso e due casi positivi al Covid in Valle

Si conferma il trend di 'frenata' della diffusione del coronavirus nella nostra regione. Gli ultimi dati diffusi dal bollettino regionale segnalano infatti solo due nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore su 103 persone sottoposte a tampone e nessun decesso (le vittime restano dunque 401 dall'inizio della pandemia).

I casi totali di contagio scendono a 282 (25 in meno di ieri) con 27 nuovi guariti. I ricoverati sono ora 44 (dei quali quattro in terapia intensiva), di questi 38 sono all'ospedale Parini di Aosta e sei nell'ospedale da campo dell'esercito allestito alla Pepinière.

E in vista dei numeri positivi la Valle d'Aosta è pronta a tornare 'zona gialla' da domenica prossima. I dati sulla diffusione del Covid-19 sono confortanti: nella settimana dal 18 al 24 gennaio sono stati rilevati 80 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. L'indice Rt, inoltre, è sceso a 0.80. In base a questi numeri la Valle dovrebbe tornare zona gialla, ma sulla decisione possono pesare anche altri fattori tra cui l'instabilità politica che rischia di rallentare l'iter delle decisioni sulle misure da adottare per contrastare la pandemia.