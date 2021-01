Aosta: Al via montaggio ospedale prefabbricato Covid al 'Parini'

Sono iniziati ed entreranno nel vivo domattina mercoledì 27 gennaio i lavori di montaggio dell'ospedale prefabbricato Covid al 'Parini' di Aosta. Saranno una trentina i Tir che giungeranno alle porte di Aosta trasportando i moduli prefabbricati, che saranno poi trasferiti uno alla volta nel piazzale predisposto all'ospedale di viale Ginevra per essere agganciati a una gigantesca gru e poi assemblati insieme uno dopo l'altro. Nel piazzale è stato già allestito il basamento che dovrà reggere la struttura.

E per consentire le operazioni di trasporto e di scarico dei moduli prefabbricati il Comune di Aosta ha istituito le seguenti modifiche temporanee alla circolazione, in vigore dalle ore 6 di mercoledì 27 gennaio alle ore 24 di venerdì 29 gennaio e comunque fino al termine dei lavori:

- divieto di transito della corsia Sud, con senso di marcia Ovest - Est, del tratto di via Parigi compreso tra via Chaligne e l’intersezione a rotatoria con viale Ginevra, via

Roma e viale Gran San Bernardo, mantenendo comunque fruibile la corsia di

canalizzazione che immette da via Parigi a viale Ginevra;

- restringimento della carreggiata di via Parigi, nel tratto suddetto, con l’istituzione,

tramite tracciamento provvisorio, di una corsia per senso di marcia con larghezza

ridotta;

- divieto di svolta a sinistra in via Chaligne, per i veicoli provenienti dall’intersezione a rotatoria con viale Ginevra, via Roma e viale Gran San Bernardo, con contestuale

obbligo di proseguire diritto in direzione Ovest;

- limite di velocità ridotto a 30 km/h per tutto il tratto di via Parigi interessato

dall’occupazione di suolo pubblico, dal cantiere stradale e dagli spazi di manovra dei

mezzi di lavoro.