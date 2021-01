Il maiale Mirko decimo alla Visma Ski Dobbiaco - Cortina

La gara era aperta solo a professionisti, atleti di interesse nazionale e a Mirko. Dopo i primi due KM Mirko e la sua assistente Esther (41) olandese sono caduti. Esther ha portato delle lesioni alle dita dei piedi, ma ha deciso di continuare la gara nonostante tutto.

“Il dolore andando in salita, era terribile, ma non potevo ritirarmi perché la causa per cui corriamo è troppo importante per fermarsi alle prime difficolta’ ”, dice Esther. Mirko e le sue assistenti infatti gareggiano per sensibilizzare le persone sulle sofferenze degli animali negli allevamenti intensivi.

“Questa stagione invernale per noi e’ una sfida non indifferente, l’idea di partecipare in 7 giorni alla Marcialonga sembra irreale” dice Eleonora (38), seconda assistente di Mirko e pilota d’aereo. “A motivarci è vedere i risultati concreti che stiamo lentamente ottenendo. A partire dal numero di persone che hanno aderito alla sfida NO MEAT FROM HELL che abbiamo lanciato quest’anno. Non è una sfida vegetariana, è alla portata di tutti con un po’ di impegno, e speriamo molti altri aderiscano. Noi cerchiamo di cambiare il mondo un KM alla volta, e speriamo che molti lo facciano un carrello del supermercato alla volta”.

Mirko e le sue assistenti sciano con i colori della squadra pro “Team Futura Trentino Alta Quota”, una squadra di sci professionista composta da atleti di punta italiani e russi. Il Team Futura è coinvolto come squadra nella lotta contro gli allevamenti intensivi e ha "adottato" le donne nel proprio team. Il consigliere Andrea Buttaboni ha commentato: “Considerando il loro livello amatoriale e la tecnicità della pista di quest’anno, pensavo fosse molto improbabile che arrivassero al traguardo entro il tempo ufficiale, ma ci sono riuscite! Hanno fissato un tempo rispettoso e questo fa ben sperare per la prossima gara”. Mirko è pronto per il prossimo weekend, mentre la partecipazione di Esther è ancora incerta, in quanto, dopo la caduta, la prognosi del pronto soccorso non è delle più positive.

Esther ce la metterà tutta e invita tutti a registrarsi nel frattempo alla sfida “NO MEAT FROM HELL” su www.skiingforpigs.com. BACKGROUND L'anno scorso, Esther Kef (41) di Amsterdam e sua moglie Eleonora Orlandi (38) e il maialino Mirko sono stati i primi al mondo ad attraversare le Alpi italiane con gli sci di fondo.

Hanno intrapreso questo estenuante viaggio per attirare l'attenzione sulla sofferenza dei suini negli allevamenti intensivi. Sono apparse su oltre 80 giornali, radio e programmi televisivi italiani ed esteri.