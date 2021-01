Lavorare con gli animali: 4 competenze richieste

Lavorare con gli animali è il sogno di molti e al giorno d'oggi sono diverse le opportunità d'impiego in questo settore. Se in alcuni casi non è necessario essere in possesso di specifiche competenze, per diventare addestratore o educatore cinofilo è invece importante dimostrare di avere una certa preparazione perché si tratta di un lavoro piuttosto complesso.

Tale figura è sempre più richiesta, perché se da un lato sono in aumento coloro che desiderano educare i propri amici a 4 zampe, dall'altro sono pochi i candidati in possesso delle competenze necessarie per svolgere questa professione. Se desiderate diventare educatori o addestratori cinofili, la via più consigliata specialmente in questo periodo è quella della formazione a distanza. Esistono diversi istituti, come il CORSICEF, che offrono corsi specifici in tal senso.

Vediamo però nel dettaglio quali sono le competenze richieste per lavorare con gli animali e in particolare per diventare un educatore cinofilo.

Conoscenza dell'etologia canina

Per svolgere la professione di educatore cinofilo è prima di tutto importante l'etologia canina, ossia lo studio dei comportamenti del cane. Addestrare gli amici a 4 zampe infatti non è semplice come si pensa e per riuscire ad avere successo è fondamentale conoscere a fondo le loro abitudini. Parliamo di animali che hanno una propria complessità, anche psicologica, ed il cui comportamento è dettato da leggi differenti rispetto a quelle degli esseri umani. Studiare dunque l'etologia è il primo passo per riuscire ad educare i cani, insegnando loro a comportarsi nel modo corretto, nel pieno rispetto della loro natura.

Conoscenza della psicologia canina

Accanto all'etologia, ossia allo studio del comportamento del cane, chi desidera diventare educatore cinofilo deve avere delle conoscenze anche per quanto riguarda la psicologia degli amici a 4 zampe. La psicologia canina è una materia che si pone nel mezzo tra le scienze cognitive e quelle veterinarie ed è incentrata sullo studio del linguaggio corporeo del cane. Il fatto che gli animali non siano dotati di linguaggio infatti non significa che non possano comunicare con noi: lo fanno semplicemente in modo diverso. Per un educatore cinofilo è importante riconoscere i gesti e la mimica del cane, in modo da comunicare con lui in modo più efficace.

Conoscenza delle principali patologie del cane

Tra le competenze spesso richieste alla figura dell'educatore cinofilo troviamo anche la conoscenza delle principali patologie del cane, specialmente quelle relative alla sfera psicologica. Può infatti capitare per un animale non risponda a determinati ordini per via di problematiche comportamentali e psicologiche. In questi casi occorre esserne consapevoli, in modo da poter elaborare una strategia di comunicazione specifica e differente.

Conoscenza delle razze canine

In ultimo, ma di certo non per importanza, è necessario che l'educatore cinofilo conosca in modo approfondito tutte le razze canine. Ogni esemplare infatti ha le proprie caratteristiche non solo fisiche ma anche comportamentali, che non si possono porre in secondo piano. I cani da caccia hanno un istinto differente rispetto a quelli da compagnia per fare un esempio e questi sono dettagli fondamentali.