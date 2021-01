Intervista a François Stevenin, Presidente dell'ISRSC VdA

L’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta - ISRSC VdA - è nato nel 1974 con l’intento di assicurare, come sancisce il suo Statuto, con riguardo alla Regione Valle d’Aosta la più completa e ordinata documentazione della Resistenza, dalle sue origini antifasciste alla liberazione e di promuoverne lo studio e la conoscenza, nell’ambito di una più generale considerazione della storia del fascismo e dell’Italia contemporanea, a mezzo di ricerche, di pubblicazioni scientifiche, di convegni e altre iniziative.

Ai giorni nostri, di colpo, i gesti della nostra quotidianità, la nostra esistenza biologica, le nostre abitudini e la nostra socialità sono diventati oggetto di provvedimenti specifici che li sottraggono alla loro tradizionale sfera privata per scaraventarli nello spazio pubblico. All’improvviso siamo dentro l’eccezionalità, l’emergenza.

È una situazione inedita e del tutto nuova, ma che ci rimanda all’ultima volta in cui questo è stato. Durante il secondo conflitto mondiale. Allora, a differenza di oggi, l’eccezionalità era la guerra e tra le varie forme di resistenza c’era quella di continuare a trovare, anche nell’estrema drammaticità di quella situazione, la voglia di vivere. Ed questo contesto nelle scorse settimane Franços Stevenin è stato eletto alla presidenza, in continuità con la presidenza assunta dopo la morte del senatore Cesare Dujany, dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta e con lui cerchiamo di riportare all'attualità l'importante istituzione.

Presidente spieghi cos’è l'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea della Valle d’Aosta

“Nella sostanza è un'associazione impegnata nella ricerca storica, nella divulgazione, nella formazione e nella conservazione dei patrimoni documentari del Novecento; nel 2024 l'Istituto della Resistenza e della Società contemporanea festeggerà il 50esimo anniversario di fondazione”.

Da chi è composto?

“All’Istituzione aderiscono circa 120 iscritti che ogni anno si riuniscono in assemblea ordinaria, discutono e approvano i bilanci e i programmi e ogni 3 anni votano il Consiglio Direttivo che a sua volta elegge il Presidente e il vice Presidente. La gestione, oltre al Direttivo, è affidata da un’equipe di grande valore: la direttrice Vilma Villot, lo storico Andrea Desandré che si occupa di didattica e storia, la segretaria Marisa Alliod che tra le tante mansioni segue le relazioni con gli altri Istituti di ricerca della Resistenza e della Società contemporanea in Italia e in Europa”.

Chi può farne parte?

“Chiunque sia animato dai valori pilastro della fondazione dell’Istituto; a tal proposito sarà il Direttivo a verificarne la compatibilità”.

Cosa significa essere presidente di tale istituzione?

"Succedere a Emile Chanoux, Lilliana Brivio, Giulio Dolchi e Cesare Dujany è un onore ed è motivo di orgoglio. L'importante è cercare di esserne all'altezza”

Come si è avvicinato all’Istituto?

“Nel 1993 fui nominato Presidente esecutivo del 50esimo anniversario della Resistenza. Fu in quegli anni che mi iscrissi all'Istituto, ma devo dire che ho conosciuto numerosi partigiani, tra i quali René Williencon il quale ebbi modo di intrattenermi più a lungo, anche perché lo conobbi ai tempi in cui pubblico il libro di cronaca della resistenza Dalla Dora all'Isère”. “

In concreto come opera l’Istituto che presiede?

“Raccogliendo e diffondendo la documentazione. Infatti possiede un patrimonio di 130 pubblicazioni, documentazione fotografica, fondi d'archivio”.

Che rapporti ha l’Istituto con il mondo della scuola?

“La scuola è fondamentale per le attività dell'Istituto. I nostri ricercatori sono ad disposizione delle classi insieme ai volontari dell'attività dell'Istituto; inoltre mette a disposizione per la consultazione materiale didattico”.

Quali progetti avete in cantiere?

Conferenze, esposizioni presentazione di libri erano all'ordine del giorno: il Covid ci ha fatto rinviare 2 conferenze: Le nuove destre in Europa e le vicende del Confine orientale nel corso del 900. Il 27 sarà presentato on line dalla biblioteca regionale il libro di Momigliano Levi ‘Passaggi ebrei in Valle d'Aosta’. L'Istituto ha patrocinato inoltre il libro ‘Emile Chanoux non fu suicidio’ di Leo Sandro Di Tommaso e di Patrizio Vichi. Altre 2 ricerche sono terminate e saranno portate all'attenzione del Direttivo nella prossima riunione.

Il sito al momento pare statico e poco aggiornato…

“E' in effetti il punto debole anche di questo parleremo nella prossima riunione”.

*******

Francesco Stevenin, classe 1944, coniugato con Iris Boniface, un figlio Hervé, nonno di Léane e Mathis, già sindacalista del Savt, Già Presidente del Consiglio Valle, giornalista pubblicista. Nel 1998 incaricato dal Governo regionale a tenere i rapporti a Roma con la Conferenza Stato regioni e a dirigere l’Ufficio turistico di Roma. A fine 2003 è stato nominato Presidente de CERVIM - viticoltura di montagna - che lascerà nel 2008. Per diversi anni presidente della sezione Union de Presse francophone della Valle D’Aosta. Il 31 marzo 1919 succede a Cesare Dujany, all’età di 99 anni, alla Presidenza dell’Istituto. Nelle scorse settimane è stato eletto all’unanimità con votazione segreta a guidare l'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta.