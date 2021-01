Parere favorevole a disegno di legge regionale su Avvocatura regionale

La seconda Commissione consiliare regionale 'Affari generali', nella mattinata di oggi, lunedì 25 gennaio, ha espresso parere favorevole all'unanimità sul disegno di legge che modifica la disciplina in materia di avvocatura regionale.

Il provvedimento, presentato dalla Giunta regionale l'1 dicembre scorso, si compone di 11 articoli. 2Questo disegno di legge, di cui sono relatore - dice il Presidente della Commissione, Antonino Malacrinò (PCP) - si rende necessario per armonizzare la legislazione regionale del 2011 alle norme statali vigenti, che sono intervenute successivamente, in particolare a quanto previsto dall’articolo 23 della legge professionale forense che disciplina la figura degli Avvocati degli enti pubblici".

"I lavori della Commissione - riferisce il presidente Malacrinò - si sono svolti in maniera proficua: nel mese di dicembre abbiamo approfondito la tematica sentendo il Presidente della Giunta e il presidente dell'Ordine degli avvocati. Oggi, ci siamo confrontati nuovamente con il dirigente dell'Avvocatura regionale sugli emendamenti scaturiti proprio dal dibattito in Commissione. Per la discussione in Consiglio, proporremo l'iscrizione del disegno di legge in Aula, durante l'adunanza dei prossimi 27 e 28 gennaio".