Scegli il colore della tua tessera

Confcommercio, grazie al contributo ed alla rinnovata fiducia di ognuno dei Soci (molti storici e tanti altri approdati all’interno della nostra associazione per bisogno e poi fidelizzati) aumenterà e rafforzerà i servizi dedicati agli Associati.

A partire da quest’anno al fine di dare maggiore valore al tuo tesseramento vi proponiamo 3 tipi di tessera associativa a scelta tra “classica”, “oro”, “platino”. La quota associativa 'classica' del valore di 120 euro. Tale quota comprende: uno sconto del 50% sui servizi e la formazione, le convenzioni locali e nazionali, la scontistica SIAE e SCF riservata, la ricezione delle newsletter, l’accesso all’area riservata del sito www.ascomvda.it, l’adesione all’app e al portale VDAxTE.

La tessera associativa 'oro' del valore pari a 160 euro implica oltre a tutti i servizi già forniti nel tesseramento “classico” anche una pratica di sportello GRATUITA a scelta secondo le tue esigenze ed una formazione obbligatoria gratuita tra quelle da noi proposte (RSSP, Sicurezza Lavoratore, Antincendio, Primo Soccorso, HACCP).

Completa l’offerta associativa la tessera 'Platino' del valore pari a 200 euro. Saranno garantiti oltre a tutti i servizi attivi compresi nella tessera 'classica' e nella tessera 'oro' anche tutta la formazione obbligatoria GRATUITA per il datore di lavoro o legale rappresentante e le molteplici pratiche di sportello svolte dall’ufficio tecnico (sportello unico: dehors, scia nuova apertura, pratica insegna, saldi, utif). La tessera 'platino' ti permetterà inoltre di poter accedere all’area riservata del nostro sito, uno spazio riservato sul cloud di Confcommercio VdA all’interno del quale potrai visionare tutta la tua documentazione relativa alle pratiche di sportello, gli elaborati sulla sicurezza ed igiene e gli attestati ai corsi di formazione obbligatoria.

Per iscriverti a Confcommercio VdA puoi passare direttamente presso i nostri Uffici. Lo staff di Confcommercio VdA ti aspetta in Piazza Arco d’Augusto 10, per effettuare il pagamento in contanti, assegno o bancomat – Diversamente puoi utilizzare il bollettino postale intestato a: Ass. del Commercio, del Turismo e dei Servizi c/c n. 11169117 oppure con bonifico bancario intestato a:

CONFCOMMERCIO VALLE D’AOSTA IBAN IT 82 S 02008 01200 000004311296 CAUSALE: Quota Associativa 2021 tessera classica, oro oppure platino (indicare la scelta).

Clicca qui per scaricare il listino formazione “Datore di Lavoro”

Clicca qui per scaricare il listino formazione “Lavoratori”

Clicca qui per scaricare il listino “servizi”