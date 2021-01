Aosta: Rinascimento VdA 'Grave far trapelare e deformare informazioni' di una seduta consigliare secretata

Per Rinascimento Valle d’Aosta è inammissibile che i contenuti di una mozione presentata dal nostro movimento dal titolo 'Annullamento procedura di progressione interna Aps' inerente l’espletamento da parte dell’Azienda di Pubblici Servizi di Aosta-Aps di una procedura di “progressione interna di carriera quadro amministrativo”, discussa, in modalità secretata su nostra istanza, lo scorso giovedì 21 gennaio in Consiglio comunale, siano stati, da un lato durante la seduta stessa oggetto di un comunicato stampa da parte del sindaco, e dall’altro oggi di ponderose dichiarazioni da parte del Presidente della Aps Antonio Carlo Franco, pubblicate da un mezzo di informazione.

Nell’ambito della discussione secretata Rinascimento non ha mai fatto riferimento a nomi di risorse interne all’Aps e ha mirato la mozione unicamente a verificare la legittimità della procedura indetta dalla Aps.

Ricordiamo al Sindaco e al Presidente Antonio Carlo Franco che Aps è soggetta all’istituto del controllo analogo ossia di un controllo da parte del Comune appunto analogo a quello che esercita sui propri servizi, ciò in ragione della delicatezza del profilo di inhouse della Società.

Antonio Carlo Franco, che chiaramente non era presente alla seduta di Consiglio comunale, ha rilasciato dichiarazioni in cui attacca una persona che non è mai stata citata nel corso della riunione, persona nei confronti della quale Rinascimento non si è mai permesso di prendere posizione in quanto non oggetto della discussione.

Fare uscire, peraltro in modo erroneo rispetto ad alcune informazioni, contenuti di una seduta secretata, è a nostro avviso di una gravità tale per la quale invitiamo il Sindaco a suggerire alla Aps di seguire le normali regole di una partecipata in relazione a atti secretati della controllante.