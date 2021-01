Courmayeur: Riparte l'iniziativa "Carrello solidale"

Da martedì 2 febbraio 2021 riparte sul territorio del Comune di Courmayeur l’iniziativa di solidarietà “Carrello solidale - Se puoi dai, se non puoi prendi!” in collaborazione con gli esercizi commerciali del territorio.

L’iniziativa è stata avviata per dare sostegno alle famiglie e alle persone che in questo momento si trovano in difficoltà economica. Coloro che vorranno aderire potranno acquistare negli esercizi alimentari del territorio di Courmayeur (che esporranno la locandina) beni di prima necessità (pasta, olio, pomodoro, farina, legumi, latte a lunga conservazione, zucchero, caffè, biscotti, detersivi, prodotti per igiene …) da poi lasciare nel negozio o market dove viene fatta la spesa.

E' importante che i beni acquistati non siano deperibili. Il ritiro avverrà a cura dei volontari della Protezione Civile Comunale (USR).

Tutto il materiale sarà stoccato presso il Municipio di Courmayeur, al piano della Sala Consigliare, con accesso laterale del Municipio (vicino asilo), dove avverrà la distribuzione.

Chi ne avesse necessità potrà ritirare le derrate alimentari il martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, a partire da martedì 2 febbraio 2021. Coloro che fossero impossibilitati al ritiro, per gravi problemi di salute, potranno richiedere la consegna a domicilio chiamando il numero di Tel. 0165/831300.