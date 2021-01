Première compétition danse de rue à Citadelle Jeunes

La Street Dance valdôtaine aura sa première grande Battle Online. Le mercredi 27 janvier débutera The Cypher, né de la collaboration entre The Valdobeat Festival, Skillz Project et la Citadelle des jeunes, et accueilli tous les mercredis à 19h30 pour quatre épisodes sur Voci di Cittadella: en plus du challenge, The Cypher donnera la parole aux principaux représentants et racontera l'histoire et les compétitions auxquelles ils ont participé dans le monde entier.

La 'battaille' se déroulera par élimination directe à partir des quarts de finale avec les huit danseurs les plus représentatifs de la scène valdôtaine.

Quatre d'entre eux ont déjà été identifiés: Rachele Bosco (alias Rachel), Adrian Frunza (Fru), Matteo Anile (Matte), Fabienne Jacquemod (Jakido). Les quatre autres seront sélectionnés le 23 janvier à l'issue d'un concours Instagram. Le programme sera dirigé par Norman Ego qui accueillera quatre danseurs dans chaque rendz-vous qui se défieronts sur la base de Dj Breg. Le jury est composé d'Elvis Iacobuta (titulaire de l'école de danse de Dreush Dance Studio et organisateur du ValdoBeat Festival), Eleonora Sordi (de l'école de danse Valdostan Good Times) et Davide Zanin (de l'école de danse Aosta Free Moves) et jugera sur des critères tels que la musicalité, la technique, le degré de difficulté, le style et la stratégie de défi. (ANSA)