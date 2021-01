Virtual Briviodue, Giovanni Tizian present l'Atlante della 'ndrangheta

Proseguono gli incontri letterari 'virtuali' alla libreria Briviodue di Aosta. Sabato 30 gennaio alle ore 18, 30 andrà in onda in diretta streaming sul canale YouTube di Libreria Brivio e sul canale del Gruppo Matou.tv l'incontro con Giovanni Tizian, che presenterà il suo ultimo libro 'Atlante illustrato della 'ndrangheta', pubblicato nel 2019 da Rizzoli. L'evento è organizzato da Libera VdA e sarà moderato da Corrado Ferrarese con la partecipazione di Donatella Corti, referente di Libera VdA.

Giovanni Tizian, giornalista del gruppo l'Espresso, è nato a Reggio Calabria nel 1982. Scrive per il quotidiano la Repubblica e per il settimanale l'Espresso. Ma non ha abbandonato la Gazzetta di Modena, dove nel 2006 ha iniziato a scrivere di cronaca. Si occupa di giudiziaria, e soprattutto ama scavare la superficie della cronaca e realizzare inchieste. Le relazioni tra mondo economico e organizzazioni mafiose, sono spesso al centro delle sue inchieste.



Ha conseguito la laurea in Criminologia nel 2008, con una tesi sulla “'ndrangheta transnazionale”. E' appassionato di letteratura: scrittori sud americani e Josè Saramago, in cima alla lista delle preferenze. E' autore di "Gotica, 'ndrangheta, mafia e camorra oltrepassano la linea" edito da Round Robin.

A giugno 2012 gli è stato assegnato il premio per i cronisti di provincia dedicato a Enzo Biagi, per gli articoli pubblicati nel corso del 2011 su la Gazzetta di Modena. Sempre nello stesso anno ha ricevuto una menzione speciale al premio Biagio Agnes. Con il libro "La nostra guerra non è mai finita" edito da Mondadori vince nel 2013 il premio Gian Piero Orsello - Città di Civitavecchia. E l'Archivio per il disarmo l'ha premiato con la “Colomba d'oro per la pace”. Tutti i premi li ha dedicati ai giornalisti precari e sfruttati, e minacciati.