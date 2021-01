Unico governo possibile e credibile 'Ursula', che in Europa sostiene la Commissione Von der Layen

Quanto accaduto in questi giorni in Parlamento rappresenta lo specchio di un Paese bloccato dai limiti e dalle contraddizioni di una classe politica che, nonostante la pandemia ed una situazione economica drammatica, è riuscita a riproporre in prima serata uno spettacolo deprimente, soprattutto per chi crede e lavora per rimettere al centro del dibattito politico la serietà, la competenza e la coerenza di pensiero.

Il voto favorevole dato dai nostri rappresentanti alla Camera e al Senato per un possibile “Conte-ter” rilancia quindi, secondo noi, un Governo oggettivamente debole nell’esercizio anche delle elementari capacità gestionali e amministrative, come dimostrano le troppe difficoltà emerse nella gestione dell’emergenza Covid 19 o nell’imbarazzante ritardo e sommarietà del Recovery Plan.

Un doppio “si” che pone i valdostani davanti al fatto che, da un lato, l’aver ceduto alle sirene grilline nel 2018 è stato un tragico errore e che, dall’altro, la “difesa dell’Autonomia” si può esercitare anche attraverso l’indecorosa ricerca di vantaggi last-minute. Il valore della nostra storia e delle nostre montagne merita più rispetto, quello che si ottiene solo esercitando con coerenza un lavoro continuo di tessitura di rapporti positivi e costruttivi e non condizionandone il riconoscimento tramite una “fiducia” barattata con un Presidente del Consiglio che ha dato ampia dimostrazione di non meritarla.

Da parte nostra, ribadiamo, quindi, come l’unica via di uscita dall’attuale situazione sia la nascita di una maggioranza “Ursula” composta dalle forze che appoggiano in Europa la Commissione Von der Layen, soluzione rilanciata in una nota congiunta da Carlo Calenda e Benedetto della Vedova, a riprova della volontà e dell’impegno profuso congiuntamente da Azione e +Europa per dare sempre più voce a quella componente liberal democratica del Paese, che appare più che mai l’unico argine atto a contrastare la deriva populista e sovranista che sta portando l’Italia e la Valle d’Aosta verso un inesorabile declino.