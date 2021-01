TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Lunedì 25 gennaio

ore 10.30, convocazione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per trattare il disegno di legge sulla disciplina in materia di Avvocatura regionale (modificazioni alla legge regionale n. 6/2011).

ore 12.00, a Roma, nella sede del Consiglio regionale del Lazio, in via della Pisana 1301, il Presidente Alberto Bertin partecipa all'assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

14h00, réunion en visioconférence du Bureau international de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est le Conseiller secrétaire Corrado Jordan qui participe aux travaux.

Martedì 26 gennaio

ore 12, Conferenza dei Capigruppo. 14h30 et 17h00, réunions en visioconférence de la Commission politique et de la Commission de la coopération et du développement de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, auxquelles participe le Conseiller Pierluigi Marquis.

ore 14.30, convocazione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Albert Chatrian, per sentire la Dirigente della struttura pianificazione territoriale, Chantal Trèves, in merito alla mozione, iscritta all'ordine del giorno del Consiglio regionale del 27 e 28 gennaio, volta all'introduzione di una modifica legislativa che consenta di colmare i disallineamenti dei documenti catastali relativi allo stato legittimo degli immobili. Successivamente, i Commissari nomineranno il relatore della proposta di legge dei gruppi Lega VdA e Pour l'Autonomie recante disposizioni in materia di fattorie sociali e agricoltura sociale.

Mercoledì 27 gennaio

ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

14h30, réunion en visioconférence de la Commission des affaires parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Assiste aux travaux le Conseiller Augusto Rollandin.

18h00, réunion en visioconférence de la Commission l’éducation, de la communication et des affaires culturelles de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est le Conseiller secrétaire Corrado Jordan qui participe aux travaux

Giovedì 28 gennaio

ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

Jeudi 28 et vendredi 29 janvier

46e session plénière en visioconférence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La Vallée d'Aoste y participe avec sa délégation: le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, et son délégué, le Vice-Président du Conseil Aurelio Marguerettaz, les Conseillers Corrado Jordan, Pierluigi Marquis, Erik Lavy et Augusto Rollandin.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.