CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Alloggi di nuovissima costruzione ad Aosta, via Chambéry

Ad Aosta, in via Chambéry, nelle vicinanze delle scuole e in una posizione comoda per accedere nel centro città anche a piedi, VENDESI splendidi alloggi di varie metrature siti in un condominio di nuovissima realizzazione in classe A. I TRILOCALI ancora disponibili partono da mq96 e sono composti da soggiorno con angolo cottura, 2 camere, doppi servizi e balconi. Alcuni alloggi hanno anche delle splendide e grandi TERRAZZE, ideali per chi desidera un'area esterna nel pieno centro città! Anche all'ultimo piano sono presenti splendidi alloggi con terrazza esterna da cui si gode di una piacevole vista sulle montagne e sulla città. Riscaldamento a pavimento, facciata ventilata, condizionamento estivo e impianto fotovoltaico per l'energia elettrica. Al piano interrato sono disponibili ancora dei box auto singoli o doppi. Il fabbricato è in fase di realizzazione, pertanto è ancora possibile personalizzare le finiture in base ai propri gusti e desideri. Inoltre, per realizzare al meglio la casa dei propri sogni, il cliente potrà, a sua scelta, essere immediatamente seguito anche per la fase di arredo e studio di interni. Prezzi trilocali a partire da € 299.000,00.

Maggiori informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916

immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it