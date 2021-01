Aosta: Consiglio approva mozione FI per 'rinascita' del maneggio comunale

Paolo Laurencet e Renato Favre in campo per il recupero del maneggio aostano

Il Consiglio comunale di Aosta, ha accolto all’unanimità la mozione presentata da Forza Italia che impegna la giunta comunale a ridefinire e attualizzare l’accordo di programma con la Regione sulla cosiddetta ‘scuola polmone’.

Il fine è quello di recuperare l’area attualmente abbandonata e degradata e destinarla nuovamente a maneggio, così da dotare di nuovo Aosta di una struttura degna di questo nome. La 'mozione maneggio' dei consiglieri Renato Favre e Paolo Laurencet è stata l’unica accolta nell’arco dei due giorni di dibattito consiliare.

l'atto ricorda che la revoca del contratto tra il Comune di Aosta e l'allora affidatario in concessione del maneggio comunale è sopraggiunta per inadempimenti vari, mancanze e comportamenti gravi per violazioni contrattuali da parte del concessionario, e rileva che il maneggio comunale versa ormai in condizioni di totale degrado e abbandono da quasi due anni.

All'indomani della chiusura del maneggio comunale di Aosta il delegato regionale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), aveva commentato alla stampa che "questa chiusura avviene in un momento dove l'attività del nostro sport sta avendo un notevole sviluppo: il numero dei tesserati, già nel primo trimestre 2019, ha avuto un notevole incremento, la Valle d'Aosta è la regione italiana che ha il maggior numero di praticanti in rapporto alla popolazione. Purtroppo, con questa chiusura, alcuni cavalieri che praticavano la loro attività sportiva nel maneggio di Aosta si sono trasferiti in Piemonte, creando loro non pochi disagi, anche a livello economico, perdendo così delle ottime speranze proprio nella fascia giovanile, questo fatto ci amareggia".

"Con la recente realizzazione della scuola prefabbricata in viale Federico Chabod ad Aosta - spiegano Favre e Laurencet - per la quale sono stati stanziati dalla Regione 6,5 milioni di euro per l'affitto dei moduli prefabbricati (con possibilità di riscatto) e 3,7 milioni di euro per la loro posa in opera, pare essere a questo punto superata dai fatti la realizzazione della cosiddetta 'scuola polmone', progetto che negli ultimi anni, peraltro, è stato di fatto abbandonato dalla stessa Amministrazione regionale".

La mozione dunque impegna "la Giunta comunale, e in particolare l'assessore comunale competente e tutte le altre figure di cui si rendesse necessario il coinvolgimento, a promuoversi parte attiva con l'Amministrazione regionale al fine di provvedere in tempi rapidi alla ridefinizione e all'attualizzazione dei termini dell'accordo di programma legato alla cosiddetta 'scuola polmone', nell'ottica di poter quanto prima recuperare l'area ora degradata e abbandonata e restituire alla città di Aosta un’area sportiva attrezzata polivalente che offra la possibilità di praticare le attività già in essere ed altre attività al momento assenti sul territorio".