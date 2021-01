Aosta: Anziano in auto anche per pochi minuti in una Ztl? 'Mai, se non è disabile'

"Ma il vecchietto dove lo metto...?"; cantava negli anni Settanta Domenico Modugno. Ritornello sarcastico e un pò triste ma sempre attuale, evidentemente. Ad esempio, accompagnare occasionalmente in auto un anziano ultranovantenne, con fisiologiche difficoltà di deambulazione, in una Zona a traffico limitato se non si è residenti nella zona o non si ha autorizzazione per motivi di lavoro o disabilità ad Aosta non è possibile. E non fa differenza se il trasporto è preferito a una semplice passeggiata o piuttosto si rende necessario per adempiere impellenti pratiche sanitarie, comè accaduto a un aostano che nei giorni scorsi voleva accompagnare il padre di 92 anni presso il patronato di famiglia (ubicato in una Ztl) per firmare una richiesta di ottenimento Isee, documento indispensabile per completare un certo atto di natura sociosanitaria.

L'anziano non ha patologie tali da rientrare nella disabilità ed è in pieno possesso delle proprie facoltà mentali, pertanto non intende delegare nessun familiare a sottoscrivere un atto che può benissimo firmare e ritirare lui stesso. Il figlio del pensionato scrive al Comune e all'Azienda pubblici servizi-Aps che ha competenza in materia chiedendo un permesso temporaneo (tempo massimo mezz'ora) per poter accedere in Ztl nei pressi del patronato con l'auto a solo scopo di portarci il padre.

"Ho provveduto a inoltrare la sua ragionevolissima istanza al presidente Aps che al momento ha la delega dirigenziale sul tema - ha prontamente risposto all'aostano il sindaco, Gianni Nuti - stiamo modificando il regolamento sull'area perché le discrasie sono molte. Speriamo il tutto migliori in breve tempo. Mi dispiace molto per l'accaduto".

Senza mezzi termini la risposta del presidente di Aps, Carlo Franco: "Il regolamento Ztl non prevede nessuna tipologia di permesso nella quale possa rientrare la richiesta e, tenuto conto che il signore non ha nessuna invalidità certificata risulta difficile poter concedere il permesso. Ho provato ad ipotizzare una richiesta di inserimento della targa tra gli accessi richiesti dagli alberghi, ma sarebbe difficile da giustificare, visto che lì non ci sono alberghi. Concedere l'autorizzazione sarebbe creare un precedente ed infrangere il regolamento. Una soluzione al problema potrebbe essere l'uso di una carrozzina, l'utilizzo di un taxi o rivolgersi ad un altro patronato. Per la richiesta di un Isee il padre potrebbe rilasciare al figlio una semplice delega in carta libera, accompagnata da una copia del documento d'identità".

Semplicistiche e inopportune: così il cittadino ha definito le soluzioni proposte da Franco, "e ne rimango allibito; non siamo in possesso di una carrozzina perché mio papà non è invalido ma anziano con difficoltà a deambulare come tutte le persone di quell'età) e comunque se io in tre ore avessi anche potuto trovare una carrozzina sarei stato un mago; il taxi costa; l'impiegata ha richiesto la firma in presenza nel momento in cui doveva inviare la Dichiarazione sostitutiva e nel caso di delega mi è stato detto che dovrei farmi nominare amministratore di sostegno con delega alla firma. Non vedo perché devo cambiare patronato, se ho deciso lì dove conoscono tutte le nostre documentazioni famigliari".

Da notare che il sindaco Nuti, inviando al presidente dell'Aps la richiesta del residente, ha specificato "inoltro questa ennesima criticità su Ztl". Non si fatica a credergli.