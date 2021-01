Da oggi in Valle somministrazione seconde dosi vaccino Covid

E' iniziata questa mattina all'ospedale Parini di Aosta e in tutti i presidi sanitari valdostani autorizzati la somministrazione delle seconde dosi di vaccini Covid-19. Coinvolti sono una settantina di operatori sanitari, tra cui i 20 che hanno aderito al V-Day del 27 dicembre scorso. La pianificazione della seconda inoculazione è stata garantita dai vaccini messi a riserva nei giorni scorsi e da un ulteriore lotto vaccinale di 1.170 dosi arrivate in Valle mercoledì 20 gennaio.

La campagna dei richiami entrerà nel vivo la prossima settimana. "L'obiettivo - ha spiegato Maurizio Castelli, direttore sanitario dell'Usl della Valle d'Aosta - è finire in tempi brevi i richiami per poi ripartire a pieno regime non appena arriveranno le nuove forniture di vaccini".

L'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, ribadisce che "riusciremo, con le riserve di vaccino che avevamo prudenzialmente conservato, a procedere alla somministrazione della seconda dose di richiamo nei tempi utili che, ricordiamo vanno dal 21° al 40° giorno dalla prima somministrazione e che nelle microcomunità si proseguirà con la somministrazione del vaccino 'Moderna'".