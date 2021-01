Elèves à leçon histoire valdôtaine avec Fondation Chanoux

Les Institutions Luigi Barone et Emile Lexert vont accueillir les formateurs de la Fondation Chanoux pour découvrir la Première Guerre mondiale à travers les yeux de Vincent Berguet, l'instituteur de Brusson qui légua à ses enfants ses mémoires de guerre.

La Fondation a désormais présenté aux classes de l'Institution scolaire Valdigne Mont-Blanc quelques pages de l'histoire valdôtaine dans le contexte mondial. Berguet fut, tour à tour, combattant dans les tranchées du Carso, blessé hospitalisé à Gênes, infirmier dans le Corps expéditionnaire italien en France. Il décrit chacune de ces expériences, en y joignant un commentaire moral, dans sept cahiers qu'aujourd'hui la Fondation est en train de présenter dans les écoles dans le cadre des activités d'histoire en langue française.

Patrick Perrier, responsable du projet en sa qualité de Secrétaire de la Fondation, commente: ''Le site interactif que la Fondation a développé (https://berguet.fondchanoux.org) a partir des cahiers de Vincent Berguet, du matériel mis à disposition par la famille et de ressources multimédia nous permet de faire vivre aux étudiants cette période de l'histoire et de leur faire découvrir la vallée d'Aoste de ce début de siècle, tout en faisant le lien entre l'histoire de la Vallée d'Aoste et celle mondiale''. (ANSA).