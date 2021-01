IL POUSSA CAFE @IL SENATORE ED IL NULLA@ DISPACCIO 22 GENNAIO

Resto della mia opinione: il senatore valdostano Laniece ha difeso e supportato un governo totalmente inadeguato che ha prodotto un piano da 200 miliardi di investimenti, incoerente, pressapochista, senza alcuna strategia, o una minima analisi degli impatti e dei benefici. Un documento sviluppato saltando qualsiasi processo democratico, qualsiasi istituzione e confronto sociale, a partire dal Parlamento e dai Ministeri competenti alla Regione. Un documento prodotto praticamente di nascosto per due mesi, rivelato all’ultimo minuto e che Conte sperava di farsi approvare al buio a scatola chiusa senza discussione. Un documento condiviso con nessuno, bocciato da tutti, per la sua vaghezza e mancanza di contenuti. Chi difende Conte sta difendendo il nulla per l’Autonomia valdostana. (ANVI)