Al congresso della Jeunesse Valdotaine vince l'astensione

Quattordici voti per Frédéric Piccoli, di Saint Vincent; sei voti per Emile Gorret, di Chatillon, ma soprattutto 15 astenuti. Questo l'inatteso esito del voto del Congresso della Jeunesse Valdotaine, che elegge Piccoli nuovo Animateur Principal ma dove vince l'astensione. Frédéric Picccoli è presidente del Consiglio comunale di Saint Vincent; alla carica di vice animateur si è candidato con lui Christian Jeantet.

Marco Carrel

I giovani unionisti sono una quarantina, tanta è l’eredità lasciata da Marco Carrel, che si è dimesso dalla carica di Animateur lo scorso anno in rotta con la politica di Erik Lavevaz ed eletto consigliere regionale nella lista Pour l'Autonomie - Per l'Autonomia. Carrel avrebbe potuto partecipare all'elezione dell'Animateur ma non ha partecipato, così come Samantha Artaz e l'elevato numero di astensioni genera dubbi sulla reale volontà 'partecipativa' dei tesserati di Carrel.

A Marco Carrel era succeduto Daniele Grange ma non ha potuto ricandidarsi in quanto fuori età e la proposta di modifica allo Statuto è stata respinta. Sull’esito congressuale vi era la massima incertezza e il risultato dimostra che non era infondata. I congressisti prendono atto della maggioranza di astenuti e dovranno cercare di capire se si è trattato di un messaggio politico o la spaccatura generata dalla 'fuga' di Marco Carrel in Pour l'Autonomie di Augusto Rollandin ha creato delusione negli iscritti.